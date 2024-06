Intentaron sobornar a los policías y quedaron detenidos: iban armados y en moto

En un operativo de rutina realizado en el barrio Los Álamos de la Ciudad de Córdoba, la policía detuvo a dos hombres que intentaron sobornar a los agentes para evitar su arresto.

El hecho ocurrió en la calle Carlos Gaudencio al 900, donde se aprehendió a los sospechosos de 19 y 23 años.

Durante la detención, se confiscó un revólver calibre 22, una motocicleta, una suma de dinero no especificada y dos teléfonos móviles. Sin embargo, el procedimiento no transcurrió sin incidentes. Algunos residentes del barrio lanzaron objetos contundentes contra los oficiales, lo que obligó a las fuerzas del orden a utilizar armamento no letal para controlar la situación. Afortunadamente, no se registraron lesionados durante el altercado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados posteriormente a sede judicial para continuar con las diligencias correspondientes.

Informe de Fernando Barrionuevo