Muerte de niños en piletas de Rosario: avisos desoídos y reducción de costos

El fallecimiento de un nene de 12 años en las últimas horas en club Saladillo se sumó al ahogamiento seguido de muerte de otro menor de 10 años, días atrás en el Jockey Club , en circunstancias similares, mientras pasaban una tarde veraniega en la pileta de las instituciones sociales y deportivas a las que asistían.

En diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, Rogelio Bramajo, del sindicato de guardavidas, expresó su preocupación por la actual situación de seguridad en las piletas de la ciudad.

Si bien atribuyó estas situaciones a “una multiplicidad de razones”, el también docente de socorristas enfatizó a la reducción de costos en la contratación y la falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones de las piscinas.

"Podría decirte que llevamos muchos años en que los clubes y las instituciones buscan ahorrar dinero, minimizar la cantidad de guardavidas que contratan, dejaron de tener guardias médicas en los natatorios y las piscinas, no se pide más la revisación médica a la gente que va a usar la pileta recreativa, hubo muchos cambios en cuanto a la predisposición y al mantenimiento de las instalaciones con un solo objetivo, ahorrar guita", expresó Bramajo.

"En particular, yo quiero mencionar cosas que me vienen a la cabeza y nos vienen a los colegas con los que estuvimos haciendo consultas para esta nota. La guardavidas que entró en ese lugar hace cuatro años advirtió que en esa pileta faltaba la rejilla en la toma de agua del filtro. Faltar la rejilla quiere decir que si alguien, un nene buceando, arrima su manito, su bracito a esa boca donde está succionando agua para pasarla por el filtro y reinsertarla filtrada al natatorio, la succión, el cono de succión va a atrapar ese bracito, esa manito y la va a meter ahí adentro", detalló.

“Cada temporada para nosotros representa un año de trabajo y para las sociedades un rato y después el año subsume en el olvido todo lo que pasó, excepto para los familiares de los niños y las personas que no están más”, lamentó el socorrista.

Y añadió: “Dejaron de tener guardias médicas en los natatorios y las piscinas, no se pide más la revisación médica a la gente que va a usar la pileta recreativa, hubo muchos cambios en cuanto a la predisposición y al mantenimiento de las instalaciones con un solo objetivo: ahorrar. En algún momento la suerte se acaba, porque no pasaban más cosas solo por suerte”.

En esa línea, se refirió a las particularidades actuales del trabajo que realizan y las condiciones en que lo hacen.

“La reglamentación establece que cada institución tiene que contratar, si es en un río o en una playa, un guardavidas cada 60 metros de boyado, si es en una piscina, un guardavidas cada 25 metros de natatorio, por cada 100 asistentes al natatorio. Si es una pileta de 25 metros y van 200 personas, tendrían que contratar dos guardavidas. Si es una pileta de 25 metros, como por ejemplo la del Estadio Municipal y van 400 personas, tendría que haber cuatro guardavidas. La función del guardavidas es estar extremadamente atento y alerta a todas las situaciones, y eso tiene un tiempo perimido, está establecido en la jornada de guardavidas, para poder brindar seguridad acuática, no debe extenderse más allá de las seis horas. Muchísimos natatorios te hacen trabajar nueve, diez, once horas, te pagan un poquito más, te pagan por hora y no por mes”, amplió.

El integrante del sindicato de guardavidas también señaló la falta de regulación y legislación específica en la provincia de Santa Fe con respecto a la seguridad en los natatorios.

"Está regido por un decreto de la gobernación, no hay una ley provincial que regule la seguridad en los natatorios, los requisitos de la formación de los guardavidas y de la contratación de los guardavidas", concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.