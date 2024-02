Docentes por la Educación criticaron el paro: "Es un manoseo"

Los gremios que nuclean a los maestros públicos y privados de Santa Fe resolvieron este viernes no dar inicio a las clases el lunes, como estaba estipulado, en rechazo a la oferta salarial del Gobierno de Santa Fe. De este modo, se llevarán a cabo dos semanas de medidas de fuerza para el lunes 26 y martes 27 de febrero y 48 horas la semana siguiente.

El paro se dará en negativa a la oferta de la administración de Pullaro, desde la cual ofrecieron completar un 43,4 por ciento de aumento, constituido por un 14 por ciento de incremento que se pagó en el mes de febrero, un 22,4 por ciento que se liquidará en las próximas semanas -correspondientes a la cláusula gatillo de 2023-, y un 7 por ciento más, que se pagaría con el salario de marzo.

Graciela Armua, integrante de Docentes por la Educación, afirmó en Una Mañana para Todos, por Cadena 3 Rosario, que la medida de fuerza “le hace muy mal a los chicos, a los estudiantes”. “Gran parte de la comunidad no quiere a los docentes. Me cuesta recordar un inicio de ciclo lectivo sin dificultades”, continuó.

En la misma línea, la maestra de ciclo básico destacó: “Los gremios vuelven a hacer otra jugada negativa, porque más allá de las interpretaciones, los docentes tienen que saber que están rechazando una propuesta del 43,3 por ciento. Luego se puede analizar si es del año pasado o de qué”.

“Es insuficiente en este momento de crisis económica, pero es un buen punto de partida. Recordemos que en 2023 terminamos de cobrar en septiembre el aumento, que no sirvió para nada. Responsables somos todos. No he hecho paros porque es una rueda sin fin”, añadió.

Por otro lado, remarcó que se está dando “un manoseo de la educación y los chicos que no comparto”. “La discusión paritaria no sirvió para nada porque es una cargada, sabemos lo que va a pasar y deberían agilizar las cosas. Esta es la primera vez que el gremio no manda una planilla para saber cuánto pasaría a ganar cada docente con el aumento. Porque frente a la votación, lo que manifiestan los docentes era que no sabían qué iba a ocurrir. Están votando algo que no saben qué es. El gremio no deja claras las cosas”, subrayó.

“Me llama la atención que ningún docente quiera aceptar la propuesta. Los gremios los usan como carne de cañón. Hay que llegar a un punto de equilibrio, jerarquizar la profesión y dejar de hacer lo mismo con los mismos resultados”, concluyó.