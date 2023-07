Del frío al calor: las consecuencias para la salud y cómo protegernos

En este invierno atípico, donde el frío se combina con inesperadas jornadas de calor, las infecciones y afecciones típicas de la temporada se han intensificado.

Para entender mejor las causas y consecuencias de este fenómeno y cómo podemos enfrentarlo, médica otorrinolaringóloga y especialista en alergias, Estela Cuevas, dialogó con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

Causas y alerta. “El calentamiento global va a producir ciclones, huracanes, en el Pacífico, en Sudamérica y entra el viento norte de Brasil. Eso va a producir en tierra un efecto invernadero, hace que aumente el dióxido de carbono, aumentan los gases, el carbono y el metano sobre todo. Y los combustibles tipo el petróleo. Eso lo que hace es provocar la fotosíntesis, la floración se adelanta y esto ya se evidencio en años anteriores. Los pacientes venían con síntomas, pero es una advertencia a los alérgicos”.

¿Alergias tardías? “Uno nace con alergia porque tiene una base genética que puede venir de padres, hermanos o un familiar. De esto hablábamos siempre, pero ahora con más acentuación. Quizás alguna persona nunca manifestó su alergia. Y ahora, adultos mayores, antes adolescentes. Viene gente de 30 años que dice nunca tuve una alergia. Y ahora le surgen”.

Virosis combinadas. “Los huéspedes, ante situaciones de estrés, bajan las defensas. Puede ser que tengas alguna crisis aislada, moderada o grave. Pero antes de eso, estamos todavía con las virosis del invierno. Al hacer frio estábamos encerrados, que no hizo tantísimo, pero hace que estemos más dentro de casa, polvo de casa, humedad, intradomiciliarios. Ahora te encontras con este calorcito y después el frio de nuevo. Hay una variabilidad de acepciones y de infecciones. La alergia es crónica, no tiene cura, lo que hacemos es educar al paciente. Entiendo que depende de el muchas veces que mejore y tomando medidas de educación del paciente e higiene, mejora”.

Educación del paciente. “No andar descalzo, desabrigado, en el cine no ponen 24 el aire sino a 17, ir con saquito. Ya se sabe qué le hace bien y qué le hace mal. Cuidados higiénicos y dietéticos. Medicación. El olfato fue subestimado siempre, nadie le dio bolilla hasta que apareció la pandemia. Con la alergia pasa lo mismo. Cada 5 personas hay una alérgica. No está bueno estar estornudando, nariz tapada, andar chorreando. Cuando uno ronca no tiene un buen sueño, no descansa. Es calidad de vida, muchos colegas no especialistas subestiman esta patología”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.