Estela Raval: la pasión, el éxito y su legado en la música argentina

Este 6 de junio se cumplen 12 años del fallecimiento de la reconocida cantante Estela Raval, voz principal del grupo Los Cinco Latinos.

Unos meses antes de su muerte, en enero de 2011, la artista compartió detalles sobre su vida y carrera en una entrevista con Rony Vargas.

En aquel entonces, Raval habló sobre su amor por la música y cómo se convirtió en más que solo una cantante. "Estoy disfrutando uno de los mejores momentos de mi vida", contaba.

Raval también recordó sus comienzos con Los Cinco Latinos y cómo su éxito fue casi inmediato. "El primer disco fue un éxito en todo el interior", recordó. "Salimos a Chile, después fuimos a México y de México saltamos a España. Ya a partir de ahí no paramos más".

A lo largo de su carrera, Raval ganó numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Grammy a la Excelencia Musical. Sin embargo, para ella lo más gratificante era la respuesta del público: "Tengo éxito, el espectáculo es una maravilla. Todo eso te da energía", contó.

A pesar del paso del tiempo y los desafíos personales que ha enfrentado -incluyendo la pérdida de su esposo-, Raval continuó siempre apasionada por la música: "Las letras de las canciones ahora no son las historias de los demás como eran antes. Ahora son mis historias también".

En cuanto al amor después del fallecimiento de Romero -su esposo-, Raval confesó: "Enamorarme no. No me volví a enamorar. Quizás sea ese mi destino".

Con una carrera que se extendió por más de medio siglo, Estela Raval es recordada hoy por su presencia poderosa en el escenario y por ser un ícono de la música argentina.

