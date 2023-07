Video: el espectacular recibimiento de River en la fiesta del campeón

River, el campeón del fútbol argentino, tuvo hoy un recibimiento espectacular de su gente, que colmó el Más Monumental para el clásico ante Racing, por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En cuanto los hinchas divisaron la salida del equipo, a las 21.26, se multiplicaron las voces que cantaron para celebrar la obtención del título local que se consumó a falta de dos fechas para el final, con el 3-1 ante Estudiantes como local.

RECIBIMIENTO MONUMENTAL ??????



River salió al campo de juego con un marco espectacular para jugar ante Racing.

El Más Monumental lució de fiesta: 86 mil entusiastas espectadores, bengalas, banderas, tirantes y globos rojos y blancos. Un marco similar al exhibido en el triunfo ante Estudiantes de La Plata (3-1), fechas atrás.

El club también aportó lo suyo con pirotecnia ubicada al costado de la cancha y un humo blanco y rojo que "ocultó" por algunos segundos el verde césped y sus 22 protagonistas.

El color desplegado en las cuatro tribunas del Más Monumental emanó calor en la fría noche de Núñez, que al fin y al cabo no le importó a cada hincha de River, feliz por otra jornada de festejo.

La efusiva bienvenida envalentonó a la gente del "Millonario" que no tardó en acordarse de Boca, su eterno rival, con cánticos alusivos a la final de la Copa Libertadores 2018, obtenida en Madrid, con el 3-1 en el Santiago Bernabéu del Real Madrid. Un festejo a la altura del campeón del fútbol argentino.

Desde Racing, sin pasillo:

Durante la semana se mencionó la posibilidad de que los jugadores de La Academia realicen el "pasillo", una tradición más europea que sudamericana, que se inició en 1970 en el partido entre Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, donde el conjunto madrileño recibió los honores.

"Si es una norma de la Liga lo haremos como corresponde. Y si no lo es, ¿por qué lo tenemos que hacer? Es un partido de fútbol. A mí me ha tocado una situación parecida en la que el rival lo tenía que hacer y lo hizo; así que si es una norma de la Liga, no hay problema", manifestó el DT de Racing, Fernando Gago, cuando fue consultado en conferencia de prensa.

La Liga Profesional de Fútbol no lo estipula como obligatorio, por lo tanto, los futbolistas de Racing desistieron del "pasillo".