Novaretti, en Cadena 3: el retiro, la emoción familiar y su historia en Belgrano

Diego Novaretti pasó por los estudios de Cadena 3 en una charla imperdible: "Creo que el tiempo de retirarme era el año pasado, pero pensé que podía tener un rol importante este año, a pesar de no tener tantos minutos".

El defensor de Belgrano se despidió de Alberdi el domingo pasado en la victoria del "Pirata" ante Unión: "No era fácil despedirse como jugador, pero tampoco como ser humano".

Además, contó cómo fue ese último día como jugador en el Julio César Villagra. "Desde mis hijos llorando y mis viejos que me vieron en cancha después de 12 años. Fue muy fuerte", destacó, y agregó: "Me sorprendió mucho que la gente se quede después del partido, entonces no me quería ir de ese momento".

La charla tuvo de todo, incluyendo la incursión al aire de Mario Bolatti y de Miguel Martínez, dos excompañeros de Diego y, como el destacó, dos grandes amigos.

El ex Lazio contó, además, lo mal que la pasó luego de ser nombrado como "persona no grata" en Belgrano.

"Por 12 años no salía a la calle en Córdoba por miedo. Mi familia se iba a pasear y yo me quedaba en casa de mi suegro. La pasaba muy mal", reveló.

Pero la conclusión para él siempre fue la misma: "Siempre estuve convencido que el tiempo iba a acomodar todo, que ya se iba a saber la verdad".

Se retira un jugador clásico, "rústico", querido, y que, en donde fue, dejó huella de líder. ¿Y ahora?: "Mi segundo tiempo en la vida lo voy a dedicar al crecimiento de mis hijos".

Más frases de Novaretti en la charla:

Dejo un trabajo a los 38 años y, a su vez, fue mi primer y único trabajo. Me tengo que preparar para lo que viene desde cero.

Solo te educan a ser jugador de fútbol; no te enseñan más nada que eso.

Considero que nunca se puede cambiar la esencia a los clubes. Se le pueden agregar cosas para que crezcan, pero sin perder la esencia.

Me junté a charlar como gente grande con Armando Pérez, pero entendí que mi vuelta no iba a ser con él.

Mi hijo me pidió que juegue un año, porque quería ver mi figurita con el escudo de Belgrano.

Cuando el momento es bueno, no hay tiempo ni para fotos, y eso me pasó el domingo.

Es muy notorio el cambio con el pasado. Hoy en día no tenés horario para irte del predio. Antes, buscábamos dónde entrenar y quién nos podía llevar a la práctica.

Quiero que me recuerden como persona más que como jugador.