Franco Jara: “Belgrano siempre estuvo entre los 8 mejores y es un orgullo”

Belgrano transita una larga semana, ya que no habrá partidos este fin de semana por la Fecha FIFA y el balotaje, con la tranquilidad de que el objetivo se cumplió: ya clasificó a octavos de final de la Copa de la Liga.

Franco Jara dialogó con los medios presentes en Villa Esquiú, entre ellos Cadena 3, y se mostró conforme: “El equipo siempre estuvo entre los 8 mejores y es un orgullo. Fue un año muy positivo; se lograron muchas cosas lindas”.

“Belgrano es un equipo que logra sumar. A veces juega bien o mal, pero lo importante es sumar. Después hay opiniones, a todo el mundo le gusta jugar lindo, pero a veces es difícil”, analizó el delantero.

Jara convirtió solo dos goles este año, un poco bajo para las expectativas que había para su llegada, y él mismo reconoció que no fue lo que esperaba: “Este año, en lo personal, no fue lo deseado; me hubiera gustado jugar más, pero uno tiene que apoyar desde donde le toque estar, y más en mi caso, con la gente joven que tenemos, hay que tirar para adelante”.

El ex jugador de Benfica, Granada, Pachuca y Dallas, entre otros, también destacó el lado humano de Belgrano, comparándolo con otros del mundo: “A lo largo de mi carrera he estado en otros equipos donde las cosas son diferentes, y cuando un grupo es sano, humilde, sacrificado, los resultados se dan y los objetivos se cumplen”.

Novedades del entrenamiento

Nahuel Losada no practicó con el equipo por una molestia, pero en principio no está en duda su participación en la próxima fecha del torneo, ante Racing en Avellaneda.

Erik Godoy tampoco entrenó mientras se recupera de una distensión.

Informe de Federico Borello