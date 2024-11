Guido Herrera, a lo Messi: "Este equipo no los va a dejar tirados"

El arquero y capitán de Talleres, Guido Herrera, habló con Cadena 3 sobre el momento que atraviesa el plantel tras las tres victorias consecutivas, que posicionaron al equipo en el tercer lugar de la Liga Profesional y potenciaron, a falta de tres fechas, las chances de luchar por el título.

“Tenemos mucha alegría e ilusión. Esto es muy cambiante. Sabíamos que los resultados iban a llegar. Nunca dejamos de creer y luchar por nosotros y nuestra gente. En los momentos difíciles siempre hubo gente que no dejó de creer. Hay mucha ilusión, pero estamos tranquilos y convencidos", señaló, desde el "Sponsor Day" que organizó el club en el predio Amadeo Nuccetelli.

En sintonía, agregó, utilizando la misma frase que Lionel Messi empleó en el Mundial de Qatar 2022 tras la derrota con Arabia Saudita: "La ilusión de ellos es la nuestra. Les agradecemos por el apoyo y el aguante. No fue un año fácil, pero que estén con nosotros, que este equipo no los va a dejar tirados”.

“Quedan solamente tres partidos. Somos conscientes que la diferencia de gol es mucha, pero hay que pelearla. Dije, hace un par de fechas, que todos los equipos iban a perder puntos y se iban a caer. Nos sentimos tranquilos. Vamos partido a partido”, apuntó.

Herrera consideró que el fútbol es "muy parejo", y reveló que hicieron "una autocrítica muy grande" tras la derrota con Lanús, por 2-1 el jueves 7 de noviembre en el Kempes, tras lo cual "El Matador" enhebró la racha positiva que lo mantiene expectante.

“Van a venir a buscar jugadores nuestros. Talleres es un club muy vendedor. Lo que viene nos ilusiona, porque nos mantenemos en la lucha con altas y bajas”, resaltó.

En referencia a su futuro, marcó que "si en diciembre aparece algo, se hablará", pero subrayó: "Hoy tengo la cabeza acá. No me permito otra cosa que no sea esto".

Entrevista de "Tiempo de Juego"