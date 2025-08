Zverev derrotó a Popyrin y avanzó a semifinales del Masters 1000 en Toronto

El tenista alemán Alexander Zverev (3°), primer preclasificado, derrotó al australiano Alexei Popyrin (26°) y selló su clasificación a las semifinales del ATP Masters 1000 de Toronto, en Canadá.

El triunfo se dio en tres sets, con un marcador de 6-7 (8/10), 6-4 y 6-4 en favor de “Sascha”.

El alemán se convirtió en el primer clasificado a la anteúltima instancia de la edición actual del certamen canadiense, consiguiendo su mejor participación en el torneo desde 2017, temporada en la que fue campeón derrotando en la final al icónico Roger Federer.

Encabezando el primer turno de la cancha central, en un día con poca actividad en la rama individual, Zverev volvió a tener buenas sensaciones en un año marcado por las complicaciones y es semifinalista.

Enfrentando a un rival caracterizado por su juego potente y su saque ganador, Zverev no quiso ser menos y jugó de igual a igual durante todo el partido, con un partido muy intenso de ambas partes.

El primer set favoreció al australiano, aunque ambos tenistas se hicieron muy fuertes con el servicio, a un punto tal que no hubo quiebres hasta la llegada del tie-break. En el mismo, “Sascha” tuvo dos puntos de set que no pudo aprovechar mientras que el australiano se aventajó en su segunda chance, con una volea desde una posición adelantada que impactó en la red y bajó repentinamente, imposibilitando la devolución y dándole el primer set a “Pop”.

A pesar de haber perdido la primera manga, Zverev mantuvo la frialdad y salió a buscar el segundo parcial como si nada hubiera pasado, ante un rival que pareció confiarse y otorgó su primer oportunidad al servicio con mucha facilidad y, aunque recuperó el quiebre en el séptimo game, el alemán volvió a quebrar en el décimo juego, con un revés paralelo que fue devuelto con una volea errática, para cerrar el segundo set en 6-4.

El desarrollo del tercer set fue similar al anterior. Mientras que el alemán bajó un poco la intensidad y fue mucho más preciso, Popyrin demostró no tener plan B: aunque su juego agresivo ya no estaba funcionando, el australiano quiso aumentar todavía más la potencia de sus golpes, por lo que se llenó de errores no forzados.

Así, Zverev volvió a quebrar en el segundo juego y sacó para partido, con una derecha invertida y posterior volea que le dieron la clasificación ante el vigente campeón defensor en tierras canadienses.