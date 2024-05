Tomás Etcheverry y Mariano Navone ganaron en su debut en Roland Garros

Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, ya está en marcha y este martes se jugarán los últimos partidos de la primera ronda. Los argentinos que saldrán a la cancha serán Tomás Etcheverry (28°), Mariano Navone (31°), Federico Coria, Román Burruchaga, María Lourdes Carlé y Nadia Podoroska.

El primero en salir a la cancha fue Tomás Etcheverry (28° preclasificado), que tiene una gran cantidad de puntos del ranking en juego ya que defiende los cuartos de final conseguidos el año pasado.

En un duro debut, el platense pudo recuperarse de un flojo primer set para vencer al local Arthur Cazaux, una joven promesa que ya llegó a los octavos de final en el Abierto de Australia este año, por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 luego de 3 horas y 26 minutos de partido.

/Inicio Código Embebido/

TOMÁS MARTÍN ETCHEVERRY. CONTRA TODO Y CONTRA TODOS. ??????#RolandGarros pic.twitter.com/Vsl66gsiiR — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 28, 2024

/Fin Código Embebido/

Mariano Navone, quien debutó en un Grand Slam, logró una gran victoria ante el español Pablo Carreño Busta, por 5-7, 6-1, 6-3 y 6-0.

Federico Coria tuvo durísimo debut ante el estadounidense Taylor Fritz (12°) y cayó por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-1.

En la rama femenina, no fue buena la suerte para Lourdes Carlé, quien perdió con la belga Elise Mertens (25°) por 6-3 y 7-6.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El último representante nacional de la rama masculina que jugará este martes será Román Burruchaga. En su debut absoluto en torneos de Grand Slam, el hijo del ex futbolista de la Selección argentina de fútbol se las verá con el alemán Jan-Lennard Struff, un jugador muy complicado en polvo de ladrillo.

La encargada de cerrar la acción para los argentinos será Nadia Podoroska. La semifinalista de Roland Garros en 2020 no fue para nada beneficiada por el sorteo, ya que en la primera ronda, no antes de las 13:45, tendrá un durísimo partido contra la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número 1 del mundo y ganadora de dos títulos de Grand Slam.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Djokovic comienza la defensa del título

El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, comienza este martes su camino en Roland Garros, buscando dejar atrás el flojo arranque de temporada.

Su rival será el francés Pierre-Hughes Herbert y jugarán en el último turno de la Philippe Chatrier, no antes de las 3:15 de la tarde.

Djokovic, campeón de Roland Garros en 2016, 2021 y 2023, buscará levantar la Copa de los Mosqueteros dos años seguidos por primera vez en su carrera.