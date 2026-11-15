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Gustavo Fernández se coronó campeón del Masters de tenis adaptado e hizo historia

El argentino cerró la temporada 2026 al consagrarse campeón al vencer al británico Alfie Hewett en la final con un marcador de 2-6, 6-4 y 6-1.

15/11/2026 | 16:46Redacción Cadena 3

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Gustavo Fernández se consagró en Barcelona.

FOTO: Gustavo Fernández se consagró en Barcelona.

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El argentino Gustavo Fernández cerró la temporada 2026 de manera destacada. Este domingo, se consagró campeón del Masters de tenis adaptado tras vencer en la final al británico Alfie Hewett.

 Fernández hizo historia al quedarse con el trofeo del torneo que reunió a los mejores del año en su categoría. En un partido decisivo disputado en Barcelona, logró revertir el marcador ante el primer cabeza de serie, imponiéndose por 2-6, 6-4 y 6-1.

En semifinales, el cordobés había eliminado al español Martín de la Puente con un contundente 6-1 y 6-2. Por su parte, Hewett había derrotado al francés Stéphane Houdet por 6-1 y 6-2. La competencia se desarrolló en el Centre Internacional de Tennis de Cornellà.

El tenista argentino expresó su alegría por el título en un extenso posteo en su cuenta de Instagram. "Increíble manera de cerrar el año volviendo a ganar un título grande después de muchos años. La persona que había ganado el último en 2019 es completamente distinta a la que gana esto hoy", escribió Fernández.

El tenista también hizo referencia a su vida personal, señalando que este año había sido particularmente especial para él, ya que se convirtió en padre por primera vez. Junto a su pareja, dieron la bienvenida a su hijo, René. "Pasaron muchísimas cosas en el medio y me enorgullece profundamente volver a lograrlo acompañado por las personas que estuvieron siempre a mi lado en todos los momentos", agregó.

Fernández continuó agradeciendo a su equipo de trabajo, destacando el esfuerzo compartido. "Orgulloso de nuestro trabajo, Jony Abadie, porque siempre lo seguimos intentando, lo tenemos más que merecido. Un cierre de año que abre con mucha ilusión lo que se viene. Ahora a disfrutar. Gracias a todos por acompañar y los que siempre se toman el tiempo de mandar su cariño y buena vibra", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Masters de tenis adaptado?
El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón del Masters de tenis adaptado.

¿A quién venció en la final?
Venció al británico Alfie Hewett en la final.

¿Dónde se llevó a cabo el torneo?
El torneo se desarrolló en Barcelona, en el Centre Internacional de Tennis de Cornellà.

¿Qué expresó Fernández tras ganar?
Fernández expresó su alegría en Instagram, señalando que había cerrado el año ganando un título grande.

¿Qué evento personal celebró Fernández este año?
Este año, Gustavo Fernández se convirtió en padre por primera vez al dar la bienvenida a su hijo, René.

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