Djokovic, leyenda: venció a Medvedev, ganó el US Open y alzó su 24º Grand Slam

El tenista serbio Novak Djokovic venció este domingo al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-6(5) y 6-3 y ganó el US Open por cuarta vez en su carrera. Además alcanzó el récord de los 24 Grand Slams que ostenta la australiana Margaret Court.

El partido comenzó muy bien para Djokovic, que se quería tomar revancha de lo ocurrido en la final del US Open 2021, en la que Medvedev lo superó en sets corridos. El serbio supo administrar una ventaja inicial de 3-0 y se quedó con el primer parcial por 6- 3 tras 48 minutos.

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs

El segundo set fue una verdadera locura que duró casi una hora y 50 minutos. El ruso tuvo las mejores oportunidades e incluso una chance de igualar el partido, pero Djokovic mostró su mejor versión en los momentos difíciles y llevó las cosas al tie-break, donde se impuso por 7-5 y consiguió una ventaja que dejaba prácticamente liquidado el partido.

Ya en el tercer parcial se vio a un Djokovic mucho más suelto y al acecho de su rival para conseguir un quiebre que comience a encaminar su victoria. Y esto ocurrió en el cuarto game del set, cuando el serbio consiguió el quiebre que lo colocó con una ventaja de 3-1.

What a set!



One hour and 45 minutes later, Djokovic has a 2-set lead. pic.twitter.com/tTiPFhRihW