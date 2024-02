Copa Davis: Etcheverry perdió y Argentina quedó 1-1 en la serie ante Kazajistán

El platense Tomás Etcheverry no pudo con el kazajo Timofey Skatov en el segundo punto de la serie de Copa Davis frente a Kazajistán y Argentina iguala 1-1, ya que Francisco Cerúndolo había ganado en el primer turno en el Jockey Club de Rosario.

Etcheverry, número 28 del ranking ATP, cayó ante un suelto Skatov (278) por 6-4 y 7-5. Así, el equipo capitaneado por Guillermo Coria finalizó empatado con su rival en el primer día de la competencia. Mañana será el turno del partido de dobles, en primer lugar, con la dupla argentina formada por Andrés Molteni y Máximo González.



Skatov levels the tie for Kazakhstan ??



Defeating Etcheverry in straight sets ???? #DavisCup pic.twitter.com/VZ5IMreQYi