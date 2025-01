La IA china Deepseek sacude el mercado tecnológico y el Nasdaq retrocede

La startup china DeepSeek presentó la semana pasada un modelo de inteligencia artificial de código abierto que, según la empresa, es competitivo con la tecnología de OpenAI.

Dicho de otra manera: demostró que puede generar IA compitiendo fuertemente con Chat GPT o Gemini pero con chips lentos y, en especial, mucho más baratos.

En el Nasdaq, el mercado donde cotizan las acciones de las empresas tecnológicas, la aparición de DeepSeek se percibió como una sobrevaluación del mercado tecnológico norteamericano y sus principales desarrolladores como Nvidia y la holandesa ASML. En el arranque de este lunes el Nasdaq caía 3,3% en promedio.

El modelo bajo código abierto tiene licencia del MIT, lo que pone en un aprieto a muchas de las grandes empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos, como Anthropic o OpenAI, que en los últimos meses realizaron rondas de inversión a precios muy altos justificando la necesidad de capital por el alto coste de entrenar nuevos modelos.

Sobre las primeras experiencias con DeepSeek , en tanto, se observaron algunas cuestiones obvias por tratarse de un desarrollo chino: el modelo ofrece respuestas negativas sobre episodios recientes de la historia de China o la situación geopolítica en Taiwán, sobre todo cuando se le pregunta en inglés.

