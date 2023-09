Los capitanes de Talleres e Instituto, con la mente puesta en el clásico

Talleres e Instituto se enfrentarán este sábado a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, en un partido que significará una nueva edición de un clásico cordobés.

El "Matador" y la "Gloria" se enfrentaron por última vez en la Liga Profesional en un partido que fue victoria para los dirigidos por Javier Gandolfi por 3-0 en Alta Córdoba.

Este miércoles se realizó una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional, en la cual hablaron los capitanes de ambos equipos, Guido Herrera y Fernando Alarcón.

Guido Herrera, arquero emblema de Talleres

El arquero del “Matador” declaró: “La presión siempre va a estar; por ahí, al ser locales vamos a tener la responsabilidad nosotros. Cada uno tiene que ganar”.

“No es algo que piense o que me torture con esas cosas. Sí trato de mejorar en el club. El puesto de arquero es muy complicado y está muy bien cubierto”, manifestó Guido al ser preguntado por la selección.

Finalizó la #ConferenciaLPF, con la previa del encuentro entre @CATalleresdecba e @InstitutoACC. Pasaron por los micrófonos Guido Herrera, de la T y Fernando Alarcón, de la Gloria. El partido, de la Zona A de la #CopaDeLaLiga, será el sábado a las 21 en el Mario Alberto Kempes. pic.twitter.com/UgwMMU29tc — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 13, 2023

Fernando Alarcón, referente en la zaga de Instituto

El defensor central de la “Gloria” declaró: “Creo que Talleres hoy está pasando por un momento espectacular. El partido requiere de una concentración del 100%; tiene jugadores que te pueden ganar con la individualidad”.

“A mí me gusta más que el rival tenga un nueve de área por el roce. (Nahuel) Bustos es un jugador que me parece excelente; está haciendo las cosas bien y me alegro por él. Trataremos de estar lo más concentrados porque ellos no tienen una referencia”, agregó el defensor.

Al ser preguntado por quién tenía la presión y el estadio, Alarcón afirmó: “Está muy bueno que se juegue con las 2 parcialidades. Ojalá sea una fiesta; yo, en particular, no tengo problema con jugar en cualquier cancha”.

Entrevistas de Gustavo Corradini.