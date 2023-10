Alerta en Talleres: habló Ramón Sosa tras la lesión que lo sacó del partido

El jugador de Talleres salió reemplazado al final del primer tiempo con gestos de mucho dolor e incluso lágrimas en sus ojos.

Minutos antes Ramón recibió una dura falta de Diego Román, el lateral derecho de Bolivia, quien lo padeció durante toda la primera mitad.

Si bien todavía el parte médico todavía no salió, la imagen es evidente respecto a un movimiento antinatural del pie.

"Me siento bien, ahora me voy a hacer los estudios. Me duele un poco pero estoy bien" fueron las palabras de Ramón Sosa al ser entrevistado por el programa paraguayo "El Repasador".

Ramón Sosa nos habló sobre su lesión pic.twitter.com/3DzriTOsoo — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) October 18, 2023

Malas noticias para Paraguay y para Talleres: Ramón Sosa salió lesionado. Por lo que se ve en este video, se le torció mal el tobillo derecho.pic.twitter.com/4twPBT2mzo — Diego Borinsky (@diegoborinsky) October 17, 2023

