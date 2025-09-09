FOTO: Viajaba en el subte con pistolas, municiones y $1,8 millones: fue detenido.

Un operativo de prevención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el Subte derivó este martes en la detención de un hombre fuertemente armado que transportaba una gran cantidad de dineros en efectivo. El hecho ocurrió en la línea C, aunque el dispositivo de seguridad también se desplegó en las líneas D, E, H y el Premetro.

Según informaron fuentes policiales, el pasajero, de 37 años, llamó la atención al mostrarse visiblemente nervioso cuando descendió de una formación y advirtió la presencia de los efectivos. Esa actitud motivó que lo demoraran para revisarle la mochila, donde encontraron una pistola, una navaja y una manopla, además de $1.876.000, US$1100, dos billeteras y dos teléfonos celulares.

[SOCIEDAD] La Policía de la Ciudad detuvo a un sospechoso que viajaba con una pistola y una navaja en la línea C del Subte: tenía antecedentes por robo. https://t.co/qRxNAqZYk9 pic.twitter.com/HvM0ei7q1J — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 9, 2025

La inspección se amplió a una campera que el sospechoso llevaba sobre el hombro, donde descubrieron una pistola marca Bersa Thunder calibre 22 con la numeración suprimida, un cargador colocado con seis cartuchos, un cartucho en recámara y otro cargador con cinco municiones.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido. Las autoridades constataron que contaba con antecedentes penales por “amenazas coactivas con arma de fuego y abuso de arma de fuego”.

En el procedimiento intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8 y la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, a cargo del doctor Alejandro Pelicoli.

El caso generó fuerte repercusión por la magnitud del arsenal y del dineros incautados, que ahora será materia de investigación judicial para determinar su procedencia.