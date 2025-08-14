Ushuaia: un motociclista intentó evadir un control policial, atropelló a un oficial
El joven de 18 años fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.
14/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Ushuaia: un motociclista intentó evadir un control policial, atropelló a un oficial
Un motociclista de 18 años intentó huir de un control policial, atropelló a un uniformado y fue detenido en la ciudad fueguina de Ushuaia.
El implicado, identificado como Francisco Leonel Bahamonde Galván, quiso evadir el operativo de control que se desarrollaba en la capital provincial, en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Martín.
El conductor pasó por encima del pie del oficial, motivo por el que los policías de la Comisaría Primera procedieron a demorarlo, según informó el portal del Diario El Sureño.
La Justicia lo imputó por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, en tanto que el agente resultó ileso.
Lectura rápida
¿Qué pasó en Ushuaia? Un motociclista intentó evadir un control policial y atropelló a un oficial.
¿Quién es el implicado? Se identificó al motociclista como Francisco Leonel Bahamonde Galván.
¿Cuántos años tiene el motociclista? El joven tiene 18 años.
¿Qué cargo enfrenta el motociclista? La Justicia lo imputó por atentado y resistencia a la autoridad.
¿Qué sucedió con el oficial? El oficial resultó ileso tras el incidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]