Un joven de 26 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el homicidio de Misael Orlando Bracesco, ocurrido en noviembre de 2023 en la zona de Camino Nuevo de Soldini al 3900, en Rosario. La víctima recibió dos puñaladas en el tórax luego de una pelea.

El jueves 19 de noviembre de 2026, en la sala 3 del Centro de Justicia Penal de Rosario, un tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Nicolás Vico Gimena, Silvana Lamas González y Paula Álvarez condenó a Matías C. (26) a la pena de 10 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple.

Según la acusación presentada por la fiscal Andrea Vega, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2023, alrededor de las 21, en Camino Nuevo de Soldini al 3900. En ese lugar, el acusado interceptó a Bracesco, quien caminaba por la zona, y ambos comenzaron una discusión por motivos personales que derivó en una pelea a golpes de puño.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la víctima decidió dejar de pelear y se alejó unos metros. En ese momento, Matías C. también se retiró, pero regresó pocos segundos después con un arma blanca y le asestó dos puñaladas en el tórax. Luego escapó caminando del lugar.

El acusado fue detenido posteriormente por personal policial en su propio domicilio, ubicado en calle Avellaneda al 7100 de Rosario. Por este hecho, finalmente recibió una condena de 10 años de prisión efectiva.