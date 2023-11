Un tren chocó a un auto que cruzó la barrera y murió una chica de 19 años

Una formación del tren Sarmiento embistió a un auto que quiso cruzar con las barreras bajas en una estación de la localidad bonaerense de Ramos Mejía y, como consecuencia del impacto, falleció una joven de 19 años.

El trágico hecho ocurrió en las últimas horas cuando un vehículo Renault Sandero negro en el que viajaban cuatro jóvenes de 19 años, quiso cruzar las vías del paso a nivel con las barreras bajas.

Un video de la cámara de seguridad de la citada localidad bonaerense muestra cuando el auto circula por una avenida, giró en dirección a la vía, nunca frenó su paso y una formación lo arrolló.

"Tren"



Porque una chica de 19 años murió tras cruzar con la barrera baja en Ramos Mejía.

A raíz del impacto, una joven identificada como Agustina A. falleció, mientras que Valentina D. y Manuel C.R. fueron rescatados por los Bomberos con lesiones y traumatismos.

Con respecto al conductor, Franco Emanuel F, se informó que tras el choque se dio a la fuga, pero horas después la Policía lo encontró en la clínica San Juan de Dios.

El padre de la víctima pidió Justicia

Claudio Albarracín, padre de Agustina, la estudiante de gastronomía de 19 años que murió, pidió que el conductor detenido "pague por lo que hizo".

"Quiero que sea condenado y que pague por lo que hizo, yo sé que mi hija no va a volver pero quiero que él entienda el daño que causó. Me dolió mucho que la haya dejado, la acción de huir como una rata no va, dejar a su amiga del jardín de infantes y al resto de los chicos que estaban, no va", dijo Albarracín a Télam.

El hecho ocurrió el domingo último alrededor de las 6.30, cuando la víctima, una amiga llamada Valentina y Manuel, todos de 19 años, volvían de un boliche al que habían ido a bailar.

Al mando del Renault Sandero iba Franco F., quien quiso pasar con la barrera baja en la esquina de Rivadavia y Urquiza. Sin embargo, el vehículo quedó detenido sobre las vías y la formación del tren Sarmiento lo embistió del lado derecho.

A raíz del impacto, el auto fue arrastrado unos metros y hasta que dio contra una de las paredes de contención y Agustina falleció en el lugar.

"El conductor estaba consciente porque frena en el semáforo, no es que estaba borracho o ido, no se qué quiso hacer, no se entiende. La chicharra andaba, la luz andaba y la barrera andaba", aseguró Claudio.

Según el padre de la víctima, "Franco la ayudó a bajar a Valentina y ella pedía por favor por Agustina, pero él se fue al Burger King donde había unos amigos con los que juega al rugby y supuestamente se fue en un Uber".

"Pero no cierra la declaración de que él se haya pedido un auto, todo cierra de que un amigo lo llevó a la casa", señaló.

Tras el hecho, la Policía lo detuvo horas después en su casa cuando salía junto a sus padres.

Claudio agregó que el acusado, quien está "detenido e incomunicado" a disposición Juzgado Federal 1 de Morón, trabaja como DJ en el boliche "Jagger" de Ramos Mejía donde esa noche, según dicen los testigos, "estaba drogado".

"Quiero que mi hija descanse en paz y que tanto en lo civil, en lo penal, como en lo social el chico la pague", concluyó el hombre, padre de otras tres hijas.