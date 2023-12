Un hombre fue detenido en Salta por delitos relacionados a una red de pedofilia

Un hombre resultó detenido en Salta, en el marco de un operativo de allanamientos relacionados con la descomposición de una red de pedofilia encargada de difundir imágenes de menores que distribuyen en todo el país.

De acuerdo a lo expresado por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, se lograron individualizar 62 personas en Argentina relacionadas con este delito, dos de las cuales se ubicaban en la provincia del norte.

Esta red estaría dedicada a la difusión e intercambio de imágenes (fotos y videos) con material de abuso sexual y/o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, delito por el cual ya se había ordenado la detención de un hombre de 43 años el pasado mes de abril.

En la jornada de este martes se incautaron dispositivos informáticos que serán sometidos a análisis.

La investigación se desarrolla en función de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 17, Secretaría Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, en el marco de los “Terms and Conditions Acceptance of ICACCOPS Access Agreement”, suscriptos en el año 2021 por el Ministerio Público Fiscal CABA y el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College. Se trata de una operación internacional de la que participan 10 países: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.