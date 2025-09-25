Triple crimen en Florencio Varela: transmitieron las torturas en vivo por TikTok

Se conoció esta madrugada que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Identificación de las víctimas: Se confirmó que los tres cuerpos encontrados enterrados en una casa en Florencio Varela pertenecen a Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes estaban desaparecidas desde el viernes anterior.

Hipótesis principal: La investigación apuntó a un ajuste de cuentas por parte de una banda narcotraficante peruana con sede en la Villa 1-11-14. Se creyó que las jóvenes fueron llevadas con engaños a una supuesta fiesta que resultó ser una trampa mortal.

Detenidos e imputados: Cuatro personas fueron detenidas por el crimen: Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Todos estarían vinculados a la organización delictiva.

Violencia extrema: Los resultados preliminares de las autopsias revelaron la brutalidad de los asesinatos. Una víctima sufrió hundimiento de cráneo, otra un corte postmortem en el abdomen y la tercera fue apuñalada, golpeada e intentaron prenderle fuego.

Reclamos de justicia: Familiares y allegados a las víctimas realizaron movilizaciones para exigir justicia. El abuelo de dos de las jóvenes criticó la demora en la actuación de la fiscalía y la policía, mientras que las autoridades provinciales confirmaron la hipótesis de una trampa narco.