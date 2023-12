Temporal en la CABA: Jorge Macri monitoreó los operativos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó hoy las tareas de los equipos en las calles tras el violento temporal que se abatió sobre la Ciudad y remarcó que tienen "cientos de personas trabajando en cada uno de los barrios".

El Gobierno porteño implementó un operativo de limpieza con equipos para el despeje y acondicionamiento de calles y sumideros, a los que se suman efectivos de Bomberos, Defensa Civil, SAME y Agentes de Tránsito, entre otros.

A su vez, Macri sostuvo: "Estamos tratando de llegar lo más rápido posible a cada lugar donde hay una situación de crisis.

Nosotros tenemos un criterio de prioridades en función de riesgo y peligrosidad".

En cuanto a equipos móviles, además de la Policía de la Ciudad, están trabajando 20 de las Direcciones de Emergencias, 18 de Bomberos, 5 de la Dirección de Pluviales, 33 de Gestión Comunal, 10 de la Dirección de Limpieza, 8 de Espacio Público y 15 de Tránsito.

Hubo un total de 400 llamados de emergencia por las ráfagas en el Centro Único de Coordinación y Control, donde se centralizan los operativos.

Hasta allí llegó durante el mediodía Macri para reunirse con el Comité de Crisis y se llevan realizadas más de 400 retiraciones en las calles porteñas.

"Les pedimos a los vecinos y vecinas que por favor nos avisen y que por favor no salgan de sus casas si no es imprescindible, porque hay ramas y árboles caídos. Si no es importante, que no se muevan", señaló.

Según el reporte de reclamos cargados, 408 árboles cayeron en la vía pública. El criterio de trabajo ahora es despejar los riesgos de caída, o casos sobre viviendas y en la vía pública para garantizar la circulación.

Macri aclaró que en la Ciudad "hubo 16 heridos, aunque no de gravedad", y añadió: "Tenemos que ordenar la Ciudad lo más rápido posible porque mañana es un día hábil y la gente tiene que circular. Vamos a depender del clima de hoy. Cuánto llueve o cuánto no. El trabajo en la calle se complica mucho cuando vuelven las tormentas".

Por último, explicó que la reunión con el Comité de Crisis en el Centro de Monitoreo es "para estar encima de cada barrio y de cada realidad", y cerró: "Extendemos el pésame a las familias de las víctimas que hubo en Bahía Blanca".

Hasta las 10 llovió en torno a 40 mm en CABA, siendo Villa Devoto el punto donde más se concentró.

La Ciudad está drenando normalmente y se está recorriendo para despejar las bocas de tormenta tapadas por ramas u otros residuos arrastrados por la lluvia. Todo indicaría que va a seguir lloviendo con la actual intensidad e intermitencia.

Se registraron en lo que va del evento un total de ocho reclamos generados por anegamientos, los cuales fueron resueltos.

Asimismo, la red pluvial drenó sin inconvenientes, siendo la mayor parte de los reclamos ocasionados por residuos y restos verdes sobre las rejas de los sumideros.

En el espacio público, en tanto, se realiza el barrido y despeje de rejas de sumideros para permitir el libre escurrimiento de las aguas y la recolección de residuos diseminados (incluye hojas, residuos mal dispuestos o volados, etc).

Hay 250 operarios en la calle y 35 equipos trabajando.

Mientras, todas las empresas de limpieza están relevando sus zonas y trabajando en los contenedores dañados o que se movieron. A la vez, unos 40 operarios relevan incidentes con el alumbrado público.

En cuanto a los semáforos, a las 12 había 38 intersecciones sin funcionamiento (esto representa 1% del total). Agentes de Tránsito están en los cruces con semáforos afectados y también desviando el tránsito en calles con árboles caídos El Premetro se encuentra interrumpido y las líneas de Subte funcionan con su frecuencia habitual de domingo.