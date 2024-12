Se sorteó el “Gordo de Navidad”: el ganador se llevó $500 millones

La Lotería de Córdoba realizó este viernes por la noche su tradicional sorteo del “Gordo de Navidad”. El número ganador del premio de 500 millones de pesos fue el 74.807.

El billete de la suerte fue vendido en la agencia 841 de Colonia Tirolesa.

Romina Díaz, propietaria de la agencia donde se vendió el billete ganador expresó a Cadena 3. "La verdad que muy feliz. Me enteré a través de la gente, lamentablemente por no tener quien dejar el trabajo no pude ir al sorteo", expresó Romina, quien se mostró emocionada por el premio. "Estamos esperando que también se comunique el cliente", agregó.

Colonia Tirolesa, donde se vendió el primer premio, cuenta con aproximadamente 4.500 habitantes. "Ojalá, dios quiera que así sea", expresó Romina sobre la posible celebración del ganador en la localidad. Esta es la primera vez que su agencia, conocida como Quiniela Santa Elena, vende un premio de gran magnitud desde su apertura hace dos años y medio.

El resto de los premios

2) 83549: $20 millones

3) 18106: $10 millones

4) 58224: $5 millones

5) 82929: $4 millones

6) 26595: $3 millones

7) 37829: $3 millones

8) 92889: $3 millones

9) 93576: $3 millones

10) 36562: $3 millones

11) 81442: $2 millones

12) 28546: $2 millones

13) 17931: $2 millones

14) 80080: $2 millones

15) 29312: $2 millones

16) 59914: $2 millones

17) 66274: $2 millones

18) 93258: $2 millones

19) 04419: $2 millones

20) 06045: $2 millones

Informe de Jorge Mercado