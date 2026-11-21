FOTO: Bomberos intervinieron por un incendio en el interior del Shopping del Siglo

Un incendio se registró durante la madrugada de este sábado en el interior de un ascensor del Shopping del Siglo, ubicado en Córdoba al 1600, en el centro de Rosario. El episodio fue atendido por personal de Bomberos Zapadores, que llegó al lugar alrededor de las 4.35.

Al arribar, los efectivos fueron recibidos por personal de seguridad, que advirtió sobre el foco ígneo en el primer piso del establecimiento. Los bomberos cortaron el suministro eléctrico de los ascensores y utilizaron una línea de la red de incendio del complejo para extinguir las llamas.

El fuego provocó daños en el interior del ascensor, incluidas las paredes, el techo, la botonera de mando y el cableado eléctrico. También afectó el revestimiento exterior de las puertas, mientras que el humo dejó tiznadas las puertas de otro ascensor en el segundo piso y de un montacargas cercano.

Una vez controlado el incendio, los bomberos realizaron tareas de ventilación en el segundo y tercer piso mediante la apertura de las puertas de acceso a la terraza. No se informó sobre personas heridas ni sobre riesgos de propagación. Los trabajos finalizaron a las 5.50.