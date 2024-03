Scaloni respaldó a Di María tras las amenazas: será titular ante Costa Rica

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, respaldó al delantero Ángel Di María luego de las amenazas que recibió su familia en Rosario y confirmó que será titular esta noche en el partido amistoso ante Costa Rica.

"Hablé con él y va a jugar. Va a ser titular, así que en cuanto al juego no cambió nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esa línea, el técnico añadió:"Lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí".

La familia de "Fideo" recibió una amenaza en el ingreso al country Funes Hills Miraflores, en medio de la ola de hechos de violencia que se vive en Rosario.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba el mensaje intimidatorio.