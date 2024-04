Salvaje ataque a una docente en Bahía Blanca: un alumno le rompió la mandíbula

Un alumno de 12 años noqueó a una docente en Bahía Blanca y le provocó lesiones de consideración como una fractura de mandíbula y la desviación del tabique, motivo por el cuál fue hospitalizada.

El inusual caso ocurrió en la jornada del miércoles en la Escuela Primaria N° 25 "Gral. Juan Gregorio Lemos" ubicada en la calle Facundo Quiroga y ya tomó intervención la justicia de menores.

La maestra terminó con una fractura en el maxilar y una afectación en el tabique por lo que fue atendida en el Hospital Español.

"Le pedí que se sacara la capucha, ya que en la escuela hay reglas que cumplir. Se paró arriba del banco y me pegó una piña", afirmó Lencina en diálogo con La Brújula 24.

"Siempre me insultaba, pero nunca imaginé que me fuera a pegar. Es una pena que tengamos que llegar a esto”, lamentó la maestra, que tuvo que recibir asistencia médica tras la agresión. “Estoy haciendo todos los estudios, en este momento con mucho dolor. Me hicieron tomografías y ver cómo continúa", detalló.

Por el momento las autoridades no dieron a conocer más información al respecto, pero sí destacaron que trabajan en la causa.

Pese a que es el primer hecho de violencia contra una docente, en los últimos días también trascendió una brutal pelea entre estudiantes de la Escuela Nº 36.

En esta ocasión se viralizó un video donde se muestra a las adolescentes en plena discusión. Aunque no se sabe el trasfondo de la pelea, señalan que los conflictos son de larga data.

