Rosario tendrá una jornada parcialmente nublada y una máxima de 29 grados
El SMN anticipó una máxima de 29 grados para este jueves y un marcado ascenso térmico durante el fin de semana, con registros que podrían alcanzar los 35 grados.
26/11/2026 | 06:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Día soleado y caluroso en la ciudad de Rosario.
El jueves comenzó en Rosario con 19,5 grados y cielo parcialmente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad se ubicó en el 78%, con viento del este a 19 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 kilómetros.
Para el resto del día se espera que se mantengan las condiciones de nubosidad variable, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura llegará a los 24 grados durante la mañana, alcanzará una máxima de 29 por la tarde y descenderá a 25 durante la noche.
El pronóstico anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas durante los próximos días. Para este viernes se prevé una mínima de 18 y una máxima de 31 grados, mientras que el sábado el termómetro podría llegar a los 34.
El calor se intensificará durante el domingo, con una máxima estimada de 35 grados, marca que también se repetiría el lunes y el martes. Para el miércoles, en tanto, se espera un descenso, con una máxima de 31 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró al inicio del jueves en Rosario?
Se registraron 19,5 grados al inicio del jueves en Rosario.
¿Cuál es la máxima esperada para el domingo?
La máxima esperada para el domingo es de 35 grados.
¿Qué condiciones climáticas se pronostican para el viernes?
Para el viernes se prevé una mínima de 18 y una máxima de 31 grados.
¿Qué se espera para la temperatura el miércoles?
Para el miércoles, se espera un descenso, con una máxima de 31 grados.
¿Cómo se caracteriza el clima del jueves en Rosario?
El clima del jueves en Rosario se caracteriza por nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones.