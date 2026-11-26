El jueves comenzó en Rosario con 19,5 grados y cielo parcialmente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad se ubicó en el 78%, con viento del este a 19 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para el resto del día se espera que se mantengan las condiciones de nubosidad variable, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura llegará a los 24 grados durante la mañana, alcanzará una máxima de 29 por la tarde y descenderá a 25 durante la noche.

El pronóstico anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas durante los próximos días. Para este viernes se prevé una mínima de 18 y una máxima de 31 grados, mientras que el sábado el termómetro podría llegar a los 34.

El calor se intensificará durante el domingo, con una máxima estimada de 35 grados, marca que también se repetiría el lunes y el martes. Para el miércoles, en tanto, se espera un descenso, con una máxima de 31 grados.