Rosario comenzó este viernes con 18°C, cielo mayormente nublado y algunas lluvias débiles. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por la inestabilidad, con condiciones propicias para la formación de tormentas aisladas.

Durante la mañana se prevén precipitaciones, con una probabilidad que oscila entre el 40% y el 70%. La temperatura irá en aumento y llegará a los 24°C, mientras que el viento soplará desde el sur.

Por la tarde podrían continuar las tormentas aisladas, aunque con menor probabilidad de lluvias. Se espera una máxima de 28°C y viento del sudoeste. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C y una baja posibilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa un fin de semana cálido, con máximas de 27°C para el sábado y 28°C para el domingo. Las temperaturas se mantendrán elevadas durante el comienzo de la próxima semana, con registros que podrían alcanzar los 29°C el martes.