FOTO: Puma cierra una de sus plantas en La Rioja y despide a 50 trabajadores

La empresa alemana Puma, de indumentaria y calzado deportivo, cerró su planta de la localidad de Chamical, en la provincia de La Rioja y despidió a los 50 trabajadores que tenía el establecimiento.

La empresa comunicó que las desvinculaciones se harán dentro de las normas vigentes con una indemnización de hasta 120%, según confirmó Myriam Espinosa titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja.

La compañía decidió concentrar la actividad en la planta que posee en el Parque Industrial de la capital de La Rioja. La planta de Chamical tenía a su cargo la producción de botines deportivos que a partir de ahora comenzarán a importarse.

Desde la empresa argumentaron que el cierre corresponde a un proceso de "consolidación productiva".

"No es una empresa que tome una decisión de forma repentina, es una de las firmas más antiguas del parque industrial", mencionó Espinosa, quien recordó que Puma ya había ajustado su plantilla y había reordenado tareas en orden al nuevo escenario económico.

"Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. Este se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes", dijo la empresa en un comunicado.