Prat Gay acusó a Massa de ajustar jubilaciones y aumentar la planta de personal

El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay acusó al actual titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, de aplicar un ajuste vía inflación en las jubilaciones y de un aumento en la planta del Estado, además de postergar decisiones que impactarán en la próxima administración.

“Desde que asumió Massa las cuentas fiscales están más ordenadas por la inflación y por el atraso en el que se ajustan algunos gastos como las jubilaciones”, sostuvo el ex funcionario de Mauricio Macri.

Prat Gay fue uno de los panelistas invitados a la 5ª edición del encuentro Democracia y Desarrollo que realiza el Diario Clarín.

“Las jubilaciones perdieron 2 puntos del PBI y así terminás ajustando en donde no hay que ajustar”, remarcó Prat Gay.

El ex presidente del Banco Central aseguró que “cuando Massa asumió hizo una cantidad de anuncios que no cumplió ninguno y entre ellos que no iban a aumentar las vacantes en el Estado y se aumentó en 200 mil empleos”.

Prat Gay aprovechó la oportunidad para jugar en la interna de economistas de Juntos por el Cambio y advirtió que no alcanza solo con un plan de estabilización sino que también hay que llevar adelante un plan de desarrollo.

“Cuidado con la idea de que vengo con un programa de estabilización cerrado y ya está. La pobreza no es exclusividad de los desempleados y de la informalidad sino que buena parte de los asalariados son pobres. Con el plan de estabilización tiene que venir un plan de desarrollo”, subrayó.

Con este escenario fue tajante al sostener: “No hay margen para ajustes”.

Prat Gay sostuvo que el nuevo Gobierno deberá tener como atributos “confianza, firmeza y perseverancia”, tras lo cual dejó una frase polémica al sostener que la “firmeza” deberá aplicarse para “tocar intereses” y “derechos adquiridos”.

El economista también planteó la necesidad de que el próximo gobierno también tenga fortaleza parlamentaria para enfrentar los cambios estructurales que son necesarios.

Respecto del futuro sostuvo que “del 14 de agosto en adelante se verá cuánto puede hacer este Gobierno para facilitarle la vida al próximo. Alberto Fernández tiene la posibilidad de hacer un aporte y ver de qué manera le facilita la vida al próximo presidente".