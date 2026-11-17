Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Una persecución por Panamericana culminó con la detención de dos individuos y el secuestro de un arma en la localidad de San Isidro.

La intervención tuvo lugar durante un operativo preventivo en Thames y Colectora, donde agentes de la División Motorizada de la Patrulla Municipal avistaron una Honda Wave sin patente, relacionada con varios delitos en la zona norte. Los sospechosos intentaron evadir a las autoridades y deshecharon un arma de fuego en su intento de fuga.

Al notar la presencia policial y ser requeridos para su identificación, los hombres emprendieron la huida. Inmediatamente, se activó un seguimiento que involucró a unidades de la Patrulla Municipal y de Motorizada. El trayecto continuó por la Colectora Panamericana en dirección a Tigre y luego hacia San Fernando. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se organizó un operativo cerrojo en colaboración con la policía provincial y el Municipio de San Fernando.

Durante la fuga, los individuos deshicieron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos. A la altura de la bajada de Avellaneda, uno de los vehículos policiales logró interceptar la motocicleta, pero los hombres abandonaron el rodado y continuaron su escape a pie, cruzando la autopista.

Los agentes mantuvieron la vigilancia y, a unos 200 metros, lograron capturar a uno de ellos. Simultáneamente, otro móvil recuperó el arma desechada en la intersección de Carlos Casares y Colectora.

Minutos después, personal del Comando de San Fernando detuvo al segundo sospechoso en Pasaje González y Charlín, como resultado de la coordinación entre ambos municipios.

La motocicleta Honda Wave, de color gris cemento, y el arma de fuego fueron secuestradas y trasladadas a la dependencia policial para continuar con las diligencias pertinentes. Los dos aprehendidos, ambos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

Este operativo es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre el Sistema de Seguridad de San Isidro y las fuerzas de seguridad de San Fernando.