Persecución en Panamericana: dos detenidos y un arma secuestrada en San Isidro
El procedimiento comenzó durante un operativo preventivo, al detectar una moto sin patente.
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Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Una persecución por Panamericana culminó con la detención de dos individuos y el secuestro de un arma en la localidad de San Isidro.
La intervención tuvo lugar durante un operativo preventivo en Thames y Colectora, donde agentes de la División Motorizada de la Patrulla Municipal avistaron una Honda Wave sin patente, relacionada con varios delitos en la zona norte. Los sospechosos intentaron evadir a las autoridades y deshecharon un arma de fuego en su intento de fuga.
Al notar la presencia policial y ser requeridos para su identificación, los hombres emprendieron la huida. Inmediatamente, se activó un seguimiento que involucró a unidades de la Patrulla Municipal y de Motorizada. El trayecto continuó por la Colectora Panamericana en dirección a Tigre y luego hacia San Fernando. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se organizó un operativo cerrojo en colaboración con la policía provincial y el Municipio de San Fernando.
Durante la fuga, los individuos deshicieron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos. A la altura de la bajada de Avellaneda, uno de los vehículos policiales logró interceptar la motocicleta, pero los hombres abandonaron el rodado y continuaron su escape a pie, cruzando la autopista.
Los agentes mantuvieron la vigilancia y, a unos 200 metros, lograron capturar a uno de ellos. Simultáneamente, otro móvil recuperó el arma desechada en la intersección de Carlos Casares y Colectora.
Minutos después, personal del Comando de San Fernando detuvo al segundo sospechoso en Pasaje González y Charlín, como resultado de la coordinación entre ambos municipios.
La motocicleta Honda Wave, de color gris cemento, y el arma de fuego fueron secuestradas y trasladadas a la dependencia policial para continuar con las diligencias pertinentes. Los dos aprehendidos, ambos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.
Este operativo es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre el Sistema de Seguridad de San Isidro y las fuerzas de seguridad de San Fernando.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en San Isidro?
Una persecución policial terminó con dos detenidos y el secuestro de un arma de fuego.
¿Quiénes fueron los detenidos?
Dos hombres mayores de edad que intentaron evadir a la policía en una motocicleta sin patente.
¿Cuándo ocurrió el evento?
El incidente se registró el 17 de noviembre durante un operativo preventivo.
¿Dónde tuvo lugar la persecución?
La persecución se desarrolló por la Colectora Panamericana y en áreas de San Fernando.
¿Por qué fue relevante este operativo?
Resalta la efectividad del trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad en la región.
[Fuente: Noticias Argentinas]