Paro de pilotos de Aerolíneas: 150 vuelos y más de 15 mil pasajeros afectados

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva a cabo un cese de actividades que comenzó a las 5 y se extenderá hasta las 14, lo que afecta a 150 vuelos y a más de 15 mil pasajeros de Aerolíneas Argentinas, tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Ezeiza.

Desde las 5 no despega ningún servicio en ninguna de las dos estaciones aéreas y solamente se registran los aterrizajes de los que se encontraban en vuelo cuando se inició la medida de fuerza.

Esta situación se extenderá hasta las 14 y fuentes de la compañía de bandera informaron que los vuelos que han sido cancelados como consecuencia del paro “no se reprogramarán”, sino que desde las 14 comenzarán a ejecutarse los horarios previstos a partir de esa hora.









/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los pasajeros que tenían que viajar en algunos de los vuelos que están siendo afectados por el paro, son reubicados en otros servicios al mismo destino, ya sea para hoy o para los días subsiguientes y los pasajeros pueden solicitar cambio de día y horario sin penalización alguna, informaron las fuentes.

Los vuelos de las compañías low cost Flybondi y Jetsmart, así como los de las compañías internacionales, operan con normalidad de acuerdo a sus horarios establecidos.

En el Aeropuerto Córdoba, también hay vuelos reprogramados. Por caso, una italiana que debía volar hoy a su país contó a Cadena 3 que debió postergar para este sábado su regreso, con todas las complicaciones que ello le genera.

/Inicio Código Embebido/

COMUNICADO A LOS/LAS PILOTOS

Son momentos críticos que requieren nuestra mayor serenidad. La empresa intenta dividirnos, pero tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado#somosapla#pilotosargentinos pic.twitter.com/RSkKFtrKY7 — APLA (@aplapilotos) September 5, 2024

/Fin Código Embebido/

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se pronunció al respecto, afirmando: "No vamos a ceder ante métodos extorsivos y patoteros".

Instructivo de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)

• "NO realizar ninguna actividad de vuelo desde las 05:00 hs. hasta las 14:00 hs. del día 06/09".

• "NO iniciar el traslado hacia AEP / EZE durante toda la duración del paro (de 05:00 hs. a 14:00 hs.)".

• "Si estás en el remís en traslado hacia el aeropuerto (en Base AEP / EZE) continuar, NO efectuar el vuelo".

• "Si estás en el aeropuerto: NO ir al avión.

• Vuelos de regreso a base: realizar el vuelo.

• NO es necesario dar NO OK a la actividad que no se realice como consecuencia del paro.

• CEFEPRA asistir normalmente. Si tenés alguna duda, comunicate con tus delegados".

Informe de Orlando Morales y Lucía González.