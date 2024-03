Ocho provincias bajo alertas naranja y amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco y Corrientes, a la vez que rige una alerta de nivel amarillo por tormentas para Jujuy, Salta y Formosa.

Según informó el organismo meteorológico, el alerta naranja rige para la totalidad de la provincia de Tucumán, sur de Santiago del Estero y Chaco, y norte de Santa Fe y Corrientes.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas, y estarán acompañadas por ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

03 de marzo de 2024

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 110 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual.

Por el nivel naranja, que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", el SMN recomendó a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.

Por tormentas de menor intensidad se encuentra vigente una alerta amarilla para la totalidad de la provincia de Jujuy y de Corrientes, oeste de Salta, norte de Santiago del Estero y este de Formosa.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se podrán desarrollar ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El nivel amarillo hace referencia a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.

Para los habitantes bajo alerta, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.