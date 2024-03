Dengue: desborde en hospitales de Córdoba y esperas de seis horas para atenderse

Entre cuatro y cinco horas de espera se registraban este viernes en los hospitales San Roque y Rawson de la ciudad de Córdoba para ser atendido por síntomas compartibles con dengue.

Las guaridas permanecían completamente desbordadas, con salas llenas y pacientes sin asiento para esperar. Incluso, las filas se extendían hacía afuera de los centros de salud de la capital provincial.

Un hombre dijo a Cadena 3 que estaban atendiendo a los que se acercaban al Hospital Rawson por turno o por nombre y apellido. También denunció que el centro de salud estaba lleno de mosquitos.

"No se observa que las filas se muevan. Vine el martes a las 20 horas porque tenía síntomas compatibles con dengue y me fui a las 3 de la mañana, ahora vengo por el control. El hospital está lleno de mosquitos. Estoy destruido, me duele todo y no puedo estar parado", dijo.

En tanto, una mujer denunció que esperó seis horas para hacerse un control por síntomas compatibles con dengue.

"Había mucha humedad, mucha gente tirada en el suelo y muy descompuesta. En la sala no hay ni un ventilador. Llamaron a la Guardia para que levanten a una chica que se había desmayado", indicó.

Informe de Federico Borello.