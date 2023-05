Murió Benjamín Gamond, el cordobés que había sido atacado a machetazos en México

Benjamín Gamond (23), uno de los jóvenes que fueron atacados a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, falleció este lunes por la tarde, según informó su hermano, Facundo Gamond, en una publicación difundida por redes sociales.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón pero no alcanzó", escribieron.

"Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia", agregaron.

El joven había sido trasladado el pasado domingo en un avión sanitario hacia la Ciudad de México tras quedar herido de gravedad por una lesión en la cabeza.

Cómo fue el ataque

Ocurrió durante la tarde del viernes último en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.

Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres jóvenes oriundos de Córdoba, e identificados como Benjamín Gamond (23), Santiago Lastra (22) y Macarena González (23).

Los tres jóvenes estaban conociendo el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, un lugar descripto como "maravilloso" por aquellos que han tenido la suerte de recorrerlo.

Se trata de unos de los rincones más "tranquilos" de México, con estadísticas criminales muy por debajo de la media nacional. Una zona visitada por turistas, en especial aquellos aficionados a la práctica del surf.

Fue entonces que de imprevisto, y sin que mediara absolutamente nada, un joven de 21 años, armado con un machete, atacó a Benjamín por la espalda. Fue Santiago, su dupla de la vida, el que primero reaccionó para intentar salvarle la vida. Macarena se sumó a la tarea de intentar frenar al enajenado.

La pareja resultó con lesiones graves: Santiago sufrió una fractura en el brazo derecho, además de varios cortes; Macarena terminó con una quebradura de húmero y otros cortes profundos.

Benjamín fue el que sufrió la peor parte: dos profundos cortes en la cabeza, con fractura de cráneo.