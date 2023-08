Muertes en el Neonatal: la mamá de la enfermera reafirmó la inocencia de su hija

Cristina, la mamá de Brenda Agüero, la enfermera detenida y única sindicada como autora responsable de las muertes de los cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la Ciudad de Córdoba, ratificó la inocencia de su hija.

La joven está en Bouwer acusada de las muertes de cinco bebés, ocurridas entre marzo y mayo de 2022 y de autora de "tentativa de homicidio" sobre ocho casos de bebés que sobrevivieron a la presunta maniobra criminal.

En diálogo con Cadena 3, Cristina dijo que ella va a todas las visitas en la cárcel, pero que en los encuentros su hija no habla de la causa. "Yo no voy a abandonar a mi hija. Brenda es inocente, no mató a nadie. Que alguien me diga que la vio con una jeringa en las manos", dijo.

"Brenda era nueva en el hospital y ellos buscaron el eslabón más bajo. Acá tenían que caer los directivos", aseguró.

"Esto es político, Brenda es inocente y lo voy a seguir sosteniendo", afirmó.

Entrevista de Miguel Clariá