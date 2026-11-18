Miércoles inestable en Rosario: se esperan tormentas aisladas y una máxima de 27 grados
El SMN anticipó precipitaciones para las primeras horas del día, antes de una mejora hacia la noche.
18/11/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Días nublados en Rosario.
Rosario amaneció este miércoles con 19,4 grados, cielo mayormente nublado y registros de lluvia durante la hora previa, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Para el resto de la jornada se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 27 grados, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado y la marca térmica rondará los 24 grados.
De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves tendrá condiciones similares, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. El viernes se prevé una jornada con temperaturas de entre 18 y 26 grados, mientras que el sábado los valores oscilarán entre los 17 y los 28 grados.
Para el domingo y el lunes se anticipan máximas de 28 grados, con mínimas de 16 y 15, respectivamente. El martes continuará el tiempo cálido, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que podría llegar a los 29 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura tuvo Rosario este miércoles?
Rosario tuvo una temperatura de 19,4 grados al amanecer.
¿Qué pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional para el jueves?
Se pronosticó una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados.
¿Cuáles son las temperaturas esperadas para el viernes?
Se prevé que las temperaturas oscilen entre 18 y 26 grados.
¿Qué se espera para el domingo y el lunes?
Se anticipan máximas de 28 grados, con mínimas de 16 y 15, respectivamente.
¿Cómo será el clima el martes?
El martes se espera un clima cálido, con mínima de 17 grados y máxima de hasta 29 grados.