Rosario amaneció este miércoles con 19,4 grados, cielo mayormente nublado y registros de lluvia durante la hora previa, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Para el resto de la jornada se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 27 grados, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado y la marca térmica rondará los 24 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves tendrá condiciones similares, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. El viernes se prevé una jornada con temperaturas de entre 18 y 26 grados, mientras que el sábado los valores oscilarán entre los 17 y los 28 grados.

Para el domingo y el lunes se anticipan máximas de 28 grados, con mínimas de 16 y 15, respectivamente. El martes continuará el tiempo cálido, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que podría llegar a los 29 grados.