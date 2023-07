FOTO: "Me alivió el corazón", dijo el padre de Lucas tras conocer la sentencia

Héctor "Peca" González, el padre de Lucas, aseguró este martes que el fallo que condenó a prisión perpetua a tres policías de la ciudad de Buenos Aires por el asesinato del adolescente y por la tentativa de homicidio de sus tres amigos, fue "un alivio al corazón" y consideró que con esta decisión judicial su hijo "va a poder descansar en paz".

"Me saqué una mochila", dijo el padre de Lucas apenas concluyó la lectura del veredicto aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py, donde agregó que, junto a su esposa Cintia López, aceptaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 25: "Lo tomamos bien".

Respecto a los imputados, el padre de Lucas dijo que no les dirigió la mirada, pero que con el fallo sintió "alivio en el corazón".

"No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. Para Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente", aseguró.

"Estoy más que agradecido a la vida por todo lo que me regaló mi hijo y toda la gente que nos apoyó durante todo este tiempo. Yo quería que él (por Lucas) se eleve y que descanse en paz. Voy a cumplir mi promesa de ir a ponerle la chapita de Barracas y de Defensa (a Lucas)", afirmó.

Por su parte, Cintia López, la mamá de Lucas, dijo que “se hizo justicia”, que las penas y las absoluciones “era lo que esperábamos” y destacó el odio racial al que hizo referencia el fallo.

“Sostuvimos todo este tiempo que hubo odio racial, lo sostuvimos desde el primer día. En todo momento para nosotros estaba el odio racial porque ya te dabas cuenta en la manera, en las actitudes, como los trataron a los chicos, el ''negrito de mierda'', con perdón de la palabra, siempre estuvo el odio racial y hoy quedó confirmado, hoy lo confirmamos", aseguró Cintia.

La mujer, rodeada de varios familiares y amigas, recordó a su hijo en el día de su cumpleaños 37: "Hoy es mi cumpleaños; siempre lo festejábamos o cuando Lucas se iba a entrenar, mayormente si caía día de semana, me dejaba un alfajor arriba de la mesa con un ''Te amo, Ma'', cuando vengo preparamos la torta o el bizcochuelo, siempre preparábamos algo juntos o me dejaba algo y él se iba a entrenar. Hoy no tendría por qué yo estar acá parada, tendría que estar en mi casa esperándolo y ya tendría que estar en mi casa él”.

Por último, aseguró que ella “no es quien para perdonar”, que cree que “Dios es el único que perdona” y que tuvo con Daniel Espinosa “una conexión distinta, en el sentido de que fue el que estuvo con mi hijo, sentí como que, no se si le creí pero, no se, un instinto de madre, no se cómo explicarlo pero si, le creí".

Por la mañana, "Peca" González estimaba que los jueces le darían la prisión "perpetua" para los asesinos de su hijo y las penas que pidió su abogado, Gregorio Dalbón, para los otros 11 policías juzgado por el encubrimiento.

"Ojalá que Lucas ponga en manos del tribunal que se haga justicia y que le dé el mejor regalo a su madre en el día de su cumpleaños", afirmó.

El papá de Lucas comentó que está convencido de que en este caso hubo un componente de "odio racial" y "discriminación", por el solo hecho de que su hijo y sus amigos eran "morochitos".

"Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo", dijo González.

A su vez, anunció que le pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que cambie el día de la Policía de la Ciudad.

"Ese día, 17 de noviembre, se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y estamos padeciendo. Le voy a pedir con todo respeto que el 17 de noviembre no sea más el día de la Policía de la Ciudad, que elija otro día porque ese día nos arruinó la vida a nosotros, que cambien esa fecha porque la Policía de la Ciudad se merece ser conmemorada, pero los buenos policías", explicó.

También pidió que a los policías "no les den ningún beneficio" y "cumplan lo que tengan que cumplir" porque a Lucas "no le dieron oportunidad de vivir, no se pudo defender".

"Nos quitaron un hijo, es la tortura misma, día a día", concluyó.