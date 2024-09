Los fundamentos del crimen del arquitecto Flehr: "Exagerado apetito de riqueza”

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad concluyó que el móvil criminal que motivó el homicidio del arquitecto Reynaldo Flehr fue un “exagerado apetito de riqueza” de su hija Irina y la pareja de esta, Leandro Moscarello.

El juicio que tuvo la participación de jurados populares llegó a la sentencia, considerando culpables del crimen de asesinato a los familiares del arquitecto.

En el dictamen se detalla que la finalidad de Irina Flehr era heredar los bienes de su padre y que su pareja Leandro Moscarello pudiera administrarlos. El valor de la dote era de 2.664.875 dólares.

También el jurado determinó que el causante que desencadenó el crimen fue la intención del arquitecto de casarse nuevamente. Lo que puso en alerta a su hija con respecto a la herencia.

“Si Reynaldo Flehr moría sin haber contraído matrimonio, su hija heredaba todo. De allí el apuro por quitarle la vida antes de que se casara”, fue la deducción de la Cámara.

También se comprobó la reunión previa entre Irina Flehr, Leandro Moscarello y los ejecutores del crimen: Samuel Moscarello (hermano del yerno de Flehr), David Silvestre y David Suárez.

“Los indicios analizados en conjunto permiten concluir que Leandro Moscarello no solo tenía un móvil económico y personal para desear la muerte de Reynaldo Flehr, sino que además estaba estrechamente vinculado con los coautores del crimen y facilitó su ejecución, tanto por la información clave que proporcionó como por su rol en la venta de armas. Su participación se configura no solo como cómplice, sino como parte integral del plan criminal, motivado por su beneficio en la administración de los bienes hereditarios”, describe la sentencia.

Dos de los detenidos, Samuel Moscarello y David Silvestre, aseguraron que habían entrado a la casa a robar y al ser descuebiertos por el arquitecto, quien se habría resistido al asalto, tuvieron que ultimarlo. Esta versión fue descartada por la Cámara debido a los objetos de valor encontrados en la vivienda como la billetera.

“La escena del crimen no era compatible en absoluto con un robo, ya que no había nada revuelto; no existen indicios de que los ladrones hayan buscado algo de valor. Es más, quedaron en el lugar muchas cosas que cualquier ladrón hubiera sustraído (billetera con dinero, teléfonos celulares, notebook, etc.)”, afirmaron desde el Tribunal.

También se resaltó que el disparo que termino con la vida del arquitecto Reynaldo Flehr fue en el parietal derecho a pocos centímetros, algo que no coincide con una situación de forcejeo o accidental.

Los autores fueron condenados a prisión perpetua autores penales del homicidio triplemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por el vínculo y por alevosía.

El tribunal también condenó a prisión perpetua a Irina Flehr y Leandro Moscarello como partícipes necesarios de homicidio cuadruplemente calificado: por codicia, por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

También David Suárez fue condenado por trasladar a los autores materiales hasta el lugar donde se cometió el crimen y luego sacarlos del lugar. En este caso como partícipe secundario de homicidio triplemente calificado en concurso ideal. En este último caso la condena fue de 13 años de prisión.