El hombre que había sido demorado luego de que tres perros pitbull atacaran y mataran a un caniche en el centro de Rosario fue liberado y regresó a su vivienda. El hecho ocurrió en la zona de Mitre y Ceballos y generó conmoción entre los vecinos.

Tras el ataque, la dueña del pequeño perro contó que intentó separarlo de los animales, pero no pudo evitar que lo mordieran. La mujer relató que lo llevó de urgencia a una veterinaria cercana, aunque el caniche murió poco después.

En tanto, residentes del barrio denunciaron que el hombre tendría un criadero ilegal de pitbulls y que se dedicaría a reproducirlos y venderlos. También aseguraron que habían realizado reclamos por situaciones anteriores y que el comportamiento de los animales ya había generado preocupación.

“Hace unos meses le sacaron los perros y se lo llevaron detenido”, afirmaron vecinos, que señalaron que existían antecedentes de conflictos con los animales. La liberación del dueño volvió a generar inquietud entre quienes viven en la zona.