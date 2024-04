Las mejores fotos y videos del histórico eclipse solar total

/Inicio Código Embebido/

???? | EN VIDEO: Un timelapse del eclipse de este lunes, desde Dallas, Texas. pic.twitter.com/Vr3L0YaYh7 — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 8, 2024

Así es como se ve un eclipse desde el espacio #Eclipse2024 pic.twitter.com/uLsqzJSaDm — Armando Corinto (@ArmandoBorlot3Z) April 8, 2024

El alcalde de Nueva York disfrutando del eclipse

Mayor Eric Adams watching the solar eclipse. pic.twitter.com/iLjqUXx0BO — New York Post (@nypost) April 8, 2024

Its happening - Incredible visuals of Total Solar eclipse in Dallas, Texas!



Daytime 1.40 pm view of streets and sky of Dallas, Texas, with dark side of the moon covering all earth like a black hole!#Eclipse2024 pic.twitter.com/9NjGsf41EC — Vishal Verma (@VishalVerma_9) April 8, 2024

Ever seen a total solar #eclipse from space?



Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz — NASA (@NASA) April 8, 2024

Tenia muchos años buscando hacer esto, un Hyperlapse con Drone para ver como cambia la luz en un eclipse Total, esto fue en Torreón. 8 de abril de 2024 #Eclipse2024 #drone #laguna #santoslaguna #mexico #dji pic.twitter.com/kY6X5SpPic — Tarsicio Sañudo - Postandfly (@postandfly) April 8, 2024

