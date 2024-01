La Policía de La Rioja para en demanda de mejoras salariales

La Policía de La Rioja encabeza un paro este viernes en demanda de mejoras salariales, en consecuencia, quedan sin custodia bancos y edificios públicos.

Personal activo y retirado inició este jueves por la noche la protesta al autoconvocarse en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Mantuvieron durante la madrugada un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, con el fin de abrir un canal de diálogo.

El gobernador Ricardo Quintela recién los podrá recibir el próximo martes, ya que no se encuentra en la provincia.

Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos



Ustedes saben que siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) January 12, 2024

Los uniformados hicieron conocer que los salarios son "muy bajos" frente a lo que están ganando en otras provincias: 200.000 pesos con un básico que está rondando los 40.000 pesos.

El abogado de la Policía de La Rioja, Daniel Moreno, expresó en diálogo con Cadena 3 que con concurrieron al despacho del ministro de Seguridad provincial, Miguel Zárate, y sostuvo que hubo una predisposición pero no un poder de decisión. "La reunión duró un rato largo y no hubo consenso", indicó.

Y añadió: "Ellos cobran $250.000 a $270.000 según manifestaron al Ministro de Seguridad. Teniendo los salarios más bajos del país, están pidiendo $800.000 para equipararse a la Policía de otras provincias en base a la jerarquía que cada uno posee. Se volvió a concurrir al despacho de los ministros y se ha comunicado que la Policía decidió quedarse frente a Casa de Gobierno".

En ese sentido, Moreno expresó que la Policía no está prestando en La Rioja los servicios esenciales de seguridad y que permanecerán frente a la plaza de Casa de Gobierno hasta que les brinden una respuesta.

"La Policía está decidida a no cumplir el servicio esencial, han persistido en esa posición y les expresé cuáles eran los pros y contra jurídicos. Han decidido que no iban a concurrir que no iban a ir a prestar el servicio. Ellos persistieron en que no se van a mover hasta que el gobernador les dé una respuesta y yo les advertí penalmente lo que podría pasar", agregó.

Por último, explicó que los oficiales están desarmados y sin el uniforme. "Creo que se deben tomar acciones inmediatas, no se puede continuar con la situación de estos salarios bajos de la Policía porque son ingresos muy distantes entre lo que se cobra en una provincia y otra", completó.

La Policía enumeró sus demandas

1- Duplicar el sueldo, que sea acorde a las horas que se trabaja, teniendo en cuenta el sueldo de un recién iniciado hasta uno que se está por retirar. (Aumento de 800.000 pesos) lo que quedaría en equidad con las demás fuerzas de seguridad de la Nación Argentina.

2- Que Se respete las horas laborales legales conforme a la Ley 11.544 respaldado por el artículo 14 bis. de la Constitución, donde estipula 48 horas semanales –el actual horario de las guardias de comisarías de 8x16 tiene un recargo de 64 horas, violando los derechos constitucionales y la legislación vigente–.

3- Aumento de adicionales y que se tomen en cuenta la suba cada 3 meses (dependiendo la inflación) y acorde al aumento estipulado.

4- Que ningún efectivo policial sea perseguido o perjudicado laboralmente por haber luchado por un salario digno.

5- Que se agregue un Ítem remunerativo por horas de recargo laboral no pagadas.

6- Aumento en el ítem de salario familiar por hijos.

7- Aumento porcentual al mantenimiento de uniforme.

Informe de Eduardo German.