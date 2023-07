La mamá de Cecilia Strzyzowski encabezó una marcha por justicia en Buenos Aires

La mamá de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Chaco y por el cual está detenido el Clan Sena, encabezó una marcha en Capital Federal para exigir justicia por su hija.

Gloria Romero estuvo acompañada por las Madres del Dolor, asociación que la ayuda desde un comienzo. También estuvieron presentes los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en una golpiza a la salida de un boliche en Villa Gesell.

"Es realmente impresionante, mucho cariño. Estamos unidos por el dolor, pero acá tendrían que venir todos, no solo los que tienen dolor, sino prevenir el dolor porque hoy es mi hija pero si no te ocupás mañana será la tuya", dijo Romero frente a la Casa de Chaco, en el barrio porteño de Balvanera, a Cadena 3.

"No tengo bandería política, mi única bandera es Cecilia. Sería bueno que Alberto Fernández me escuche. El Chaco es un feudo. Para mí no es un femicidio, es una víctima del poder", remarcó en declaraciones a la prensa.

“No se puede ignorar la marcha de un papá y sus hijos, quiero acercarme y darle un gran abrazo a la madre de Cecilia", expresó a Cadena 3 Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa.

Sobre el ingreso al local había una enorme pancarta con la leyenda "Basta de feudos", y las fotografías de Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, Gildo Insfrán y Juan Manzur, gobernadores de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán, respectivamente.

Acerca del plan del Clan Sena, Gloria sostuvo: "Ya no pueden decir que no la carnearon ni tampoco que no participaron los tres".

Sobre la hipótesis de que la joven estaba embarazada y que por ese motivo la habrían asesinado, subrayó: "No creo, pero el ginecólogo dijo que estaba en tratamiento. En noviembre tuvo un atraso y después se enteró que tenía matriz fibrosa y ahí lloró mucho".

"Yo no estaba de acuerdo que quedara embarazada tan rápido porque tenía problemas con su suegra y por la enfermedad", resaltó.

Los forenses confirmaron que se hallaron 22 muestras hemáticas en la camioneta de César Sena, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la joven.

Asimismo, horas previas se anunció que la sangre encontrada en la casa de los Sena pertenece a Cecilia.

En ese sentido, Romero ratificó que "todo se mezcla" en torno a su hija, y por tal motivo pidió que se bajen las banderas de los partidos políticos, cuyos representantes se habían acercado hasta el lugar del acto.

El público, por su parte, comenzó a cantar "Que se vayan....", mientras que aquellas personas que portaban las banderas políticas simplemente se corrieron hacia un costado del escenario, pero no se fueron, tal como se los habían pedido.

Junto a Gloria estuvieron integrantes de la agrupación Madres del Dolor, como así también el empresario Juan Carlos Blumberg, quienes atravesaron por situaciones similares.

En un breve discurso, Romero confió que "desde muy joven" dejó de creer en la política, especialmente en su provincia, y negó tener cualquier vínculo con sus representantes.

Esta fue la primera marcha que se realizó fuera del Chaco y se espera que en los próximos días Gloria recorra el país, encabezando actos de esta índole.

A fin de la semana pasada, los abogados de la mujer le habían pedido a la fiscalía de Resistencia que le amplíe la seguridad de Gendarmería ante el viaje que tenía programado hacia Buenos Aires.

Esto se debe a que desde hace días Gloria tiene custodia a cargo de la Gendarmería desde que denunció amenazas por los diversos reclamos de Justicia y también porque sus abogados fueron víctimas de presiones.

Informe de Mauricio Conti.