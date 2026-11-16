La Corte Suprema aprueba un protocolo médico para regular prisiones domiciliarias en Argentina

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aprobado un protocolo médico elaborado por el Cuerpo Médico Forense con el objetivo de unificar criterios técnicos y científicos para evaluar las prisiones domiciliarias solicitadas por presos federales por razones de salud.

En la Resolución 2867/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por los jueces Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, se da luz verde al "Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados".

Este dictamen se origina en la Acordada 21/2026, emitida el 21 de agosto de este año, en la que la Corte Suprema ordenó al Cuerpo Médico Forense confeccionar un protocolo para proporcionar a los magistrados herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas sobre la concesión de prisiones domiciliarias por motivos de salud.

La Acordada destaca que el protocolo sirve como orientación para decidir sobre la detención domiciliaria, "sin perjuicio de los demás informes y condiciones que los jueces consideren requerir y evaluar".

El protocolo establece que se deben realizar exámenes e informes médicos pertinentes para verificar el estado de salud del interno, así como la verificación de las condiciones de detención y la factibilidad de llevar a cabo el tratamiento indicado dentro del establecimiento penitenciario.

"Este enfoque sistemático permitirá estandarizar el trabajo de los auxiliares de la justicia especializados en ciencias médicas y ofrecerá un análisis particularizado de cada caso en función de las prestaciones e infraestructura disponibles", indicaron.

El protocolo se aplica a personas mayores de 18 años, ya sean procesadas o condenadas, que se encuentren en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. La evaluación se realiza en dos ejes complementarios: el primero es el examen del estado de salud de la persona detenida y el segundo, la verificación de las condiciones de detención y la capacidad del establecimiento penitenciario para asegurar los tratamientos necesarios.

Además, las autoridades penitenciarias deberán proporcionar información documentada sobre el interno y su tratamiento. El protocolo establece un sistema de cinco categorías para uniformar las conclusiones de las evaluaciones médicas y mecanismos de relevamiento de los servicios de salud penitenciarios, así como la actualización periódica de los criterios técnicos.