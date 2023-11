La carta que complica a la maestra acusada de abuso sexual: "Te voy a matar"

Una carta de puño y letra complica a Daniela Mujica, la docente de 33 años acusada de abusar de sus alumnos de la Escuela N°58 en La Plata. En una hoja de carpeta, la mujer habría escrito un mensaje intimidatorio a uno de sus alumnos.

"Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así. Sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número uno para mí", comienza la carta.

La misma finaliza con una amenaza que llama la atención sobre la insistencia de que su alumno se separe de su novia, una compañera de curso: "Si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar. Siempre mío. Te amo".

La carta fue incorporada a la causa y se someterá a una pericia caligráfica.

La carta fue incorporada a la causa y ahora será sometida a una pericia caligráfica para constatar si la letra pertenece a Mujica.

Según se constata en el documento entregado, el escrito estaba dirigido para el mismo estudiante a la que ella celaba por chat, trataba como novio y hasta habría besado.

En un comienzo, la causa estaba caratulada como grooming, pero tras el conocimiento de conversaciones por redes sociales y WhatsApp entre Mujica y sus alumnos menores de edad, la misma fue recaratulada como abuso sexual simple.

Este lunes la docente rompió el silencio y dio testimonio sobre los casos que se le acusan. Frente a las cámaras de TN negó los hechos a los que se la vincula pero admitió que su relación con los estudiantes era de excesiva confianza.

Junto con su abogado Álvaro Núñez, Mujica subrayó que no está vinculada a los hechos dados a conocer y que "la información está tergiversada".

"Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias", aseguró.

En una de las denuncias se indica que uno de los alumnos sostuvo que ella lo besó y ante este escenario Mujica subrayó que nunca lo hizo ni lo haría.

