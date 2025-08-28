FOTO: Juicio por el crimen de un niño en Salta: familiares y vecinos declararon en la causa

Familiares y conocidos de Leonel Guillermo Francia, el niño que fue asesinado en agosto de 2023 en Salta y por el que su mamá está siendo juzgada, declararon frente al Tribunal y expusieron los maltratos que el menor sufría.

Este miércoles continuó el juicio oral contra Lidia Raquel Cardozo en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro y en esta ocasión una tía del pequeño, hermana de la acusada, y una vecina, prestaron testimonio frente a los jueces.

La primera en hablar fue la familiar de la víctima, quien se refirió a lo que sabía y conocía de la relación del niño con su madre y de su rol de tutora del menor ante las instituciones donde realizaba actividades escolares y extracurriculares.

A su vez, expuso “conocer de la rigurosidad y disciplina impuesta por la acusada al niño, y que, en caso de incumplimiento, le aplicaba castigos físicos con un cinto”.

Luego, fue el turno de una vecina, quien destacó que el niño ayudaba a su mamá a abrir el negocio familiar antes de ir al colegio, al cual la mayoría de las veces llegaba tarde.

Se esperaba que también declare la mamá de Cardozo, abuela del pequeño, pero se pudo verificar que no se encontraba en condiciones físicas para hacerlo, “por lo que se resolvió incorporar la declaración que había prestado en sede fiscal”.

Al concluir la jornada, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dispusieron un cuarto intermedio hasta las 9.00 de este jueves 28 de agosto para continuar con la ronda de testimonios.

La mujer está imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.