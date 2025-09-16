Investigan muerte de Javier Saavedra, acusado de femicidio, un día antes del juicio

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, investiga la muerte de Javier Nicolás Saavedra, un preso que este martes iba a empezar a ser juzgado junto con sus hermanos por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en Salta.

De acuerdo al informe dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal provincial, Saavedra fue hallado dentro de un baño del pabellón D de la Alcaidía General con signos de haberse autolesionado y, a pesar de que fue trasladado al hospital Del Milagro, informaron que falleció.

El fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde este martes se realizará la autopsia y se informó que la familia tendrá la posibilidad de presentar un perito de parte para su evaluación.

Se dispuso, además, “el trabajo de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el lugar, a fin de realizar todas las tareas de rigor”.

Este martes iba a ser una jornada especial debido a que comenzaba el juicio en la Sala I del Tribunal contra el acusado y sus dos hermanos, Adrián Guillermo y Carlos Alberto.

Saavedra, de 36 años, estaba detenido con prisión preventiva por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Salas.

Sus familiares llegaron al debate bajo la misma carátula de imputación, pero ellos obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario.

Por el momento no se detalló qué va a ocurrir con el juicio, si es que se suspende hasta nuevo aviso o continuará su curso establecido. De igual modo, la primera audiencia estipulada para este martes fue postergada.

A la espera de obtener novedades respecto a qué ocurrió con Saavedra, su abogado Marcelo Arancibia sostuvo que su cliente “nunca dio indicios de querer suicidarse”, por lo que pide que se investiguen las causas.

El crimen de Jimena Salas tuvo lugar el 27 de enero de 2017 cuando fue brutalmente asesinada de 57 puñaladas. El cuerpo fue hallado por su esposo, Nicolás Cajal Gauffín, quien en 2021 fue juzgado por el delito de encubrimiento, aunque resultó absuelto por falta de pruebas.

El caso iba a quedar impune, pero tiempo después las nuevas líneas investigativas dieron con la implicancia de los hermanos Saavedra.

La prueba que más incriminaba al principal acusado fue el análisis genético de ADN, que dio "un match positivo" con uno de los perfiles encontrados en la escena del crimen.