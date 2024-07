Interurbanos: empresarios admiten que no completan sueldos por menos subsidios

El transporte interurbano en Córdoba se encuentra en una situación crítica. Los empresarios han anticipado de manera informal que no podrán afrontar el pago completo de los salarios de junio ni del medio aguinaldo, lo que ha generado la amenaza de medidas de fuerza por parte del gremio AOITA.

Alejandro Ugalde, representante de FETAP (Federación Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros), confirmó la difícil situación financiera que atraviesan las empresas y que no hay plata para completar los sueldos y el aguinaldo.

Según Ugalde, esta problemática se viene arrastrando desde la eliminación de los subsidios y pese a haberlo puesto en conocimiento a las autoridades provinciales, hasta ahora no se ha encontrado una solución.

"Veníamos pagando con adelanto financiero que hacían de los programas del Estado provincial", explicó Ugalde. El representante empresarial también mencionó que habían alertado al Estado sobre la necesidad de lograr sustentabilidad para poder hacer frente a los pagos acordados en paritarias.

"Se ha pagado parte del aguinaldo, las empresas van a pagar lo que tengan a los trabajadores, pero indudablemente no se va a completar el pago. O sea, no hay una solución en un corto plazo. Y no sabemos cuál va a ser la política del Estado, qué es lo que va a hacer", advirtió.

Desde el sector empresario solicitan al gobierno provincial el pago oportuno y completo por todos los programas sociales como Boleto Educativo, Boleto Obrero y discapacidad. Admiten un déficit mensual estimado en 4.000 millones de pesos entre el costo reconocido del boleto y la producción real.

Sobre la posibilidad de incrementar nuevamente el precio del boleto interurbano como solución al problema financiero, indicaron que no es el camino porque trae aparejado una baja en la demanda. Ante los constantes aumentos del interurbano y el urbano en algunas ciudades del interior hace que sea mucho más bajo el corte de boleto, lo que hace que el déficit aumente mes a mes.

Por su parte, Claudio Luna, vocero de AOITA, que está en estado de alerta, anunció que este jueves por la tarde se realizarán asambleas donde los choferes definirán los pasos a seguir.

La posibilidad de una medida de fuerza es concreta y los usuarios deberán estar atentos a las novedades respecto al servicio de transporte interurbano.

Informe de Fernando Barrionuevo.